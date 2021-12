सुपौल: सुपौल में वीरपुर पुलिस की लापरवाही से एक हेरोइन तस्कर पुलिस कस्टडी से फरार (Smuggler Absconding from Veerpur Police Custody) हो गया है. उसका नाम जितेंद्र यादव बताया जाता है. तस्कर जितेंद्र यादव को इंडो-नेपाल की खुली सीमा पर 5 दिसम्बर को एसएसबी और वीरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई (Joint action of SSB and Police) में गिरफ्तार किया गया था.

फरार तस्कर को उसके 2 अन्य साथियों सहित 63 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था. उसके 2 साथी अभी भी वीरपुर पुलिस की कस्टडी में हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार फरार आरोपी बीती रात पेट दर्द का बहाना बनाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. इसके बाद वीरपुर पुलिस आरोपी की खोज में जुट गई है. इस मामले को पुलिस अधिकारी कैमरे पर बयान देने से बच रहे हैं.

