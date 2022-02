सुपौल: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) लागू है, जिसे लेकर पुलिस और प्रशासन काफी एक्टिव मोड में काम कर रही है. ताजा मामला सुपौल जिले का है, जहां त्रिवेणीगंज के मटकुरिया और बरहकुड़वा गांव में पुलिस और उत्पाद विभाग की (Excise Department And Police Raid In Supaul) संयुक्त छापेमारी अभियान में 400 लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया है. साथ ही इस दौरान दर्जनों शराब भट्ठियों को पुलिस ने ध्वस्त किया है. सुपौल में पुलिस द्वारा अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान अब रंग लाने लगा है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को अवैध शराब निर्माण पर रोक लगाने की चेतावनी भी दी है.

ये भी पढ़ें- बेगूसराय में दूध की गाड़ी से निकली शराब, मिल्क कैरेट में रखी गई थीं दारू की बोतलें

बता दें कि, छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस और प्रशासन ने गांव वालों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि, अवैध शराब के निर्माण पर रोक लगाया जाए और इस काम में शामिल लोगों की सूचना पुलिस को दी जाए. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मटकुरिया और बरहकुड़वा गांव में छापेमारी की है. इस कार्रवाई से अवैध शराब निर्माण से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है.

वहीं, अवैध शराब का निर्माण करने वाले कारोबारियों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई भी शुरु कर दी गई है. मौके पर मौजूद त्रिवेणीगंज एसडीपीओ गणपति ठाकुर ने बताया कि, अवैध शराब निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई के दौरान सरकारी भूमि से अतिक्रमण भी हटाया गया है. पुलिस की ओर से अवैध शराब को लेकर अभियान लगातार जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें- नालंदा में जहरीली शराब से 12 की मौत के बाद भी प्रशासनिक सख्ती बेअसर, शराब बेचते वीडियो वायरल

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP