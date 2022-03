सुपौलः बकाया बिजली बिल वसूलने और बिजली चोरी पर लगाम लगाने को लेकर बिजली विभाग द्वारा स्पेशल ड्राइव (Electricity Department Special Drive In Supaul) चलाया जा रहा है. इसके तहत दंडाधिकारी और पुलिस बल के साथ विभाग के अधिकारी ऊर्जा चोरी पर लगाम लगाने के लिए छापेमारी कर रहे हैं. साथ ही बिजली बिल (Action On Not payment Electricity Bill) नहीं जमा करने वालों की बिजली भी काट रहे हैं.

11 लोगों पर प्राथमिकी दर्जः बिजली विभाग ने शहर और ग्रामीण इलाकों में बकाया राशि वसूलने के लिए आठ साइकिल टीम को रवाना किया है. एक टीम में तीन कर्मी हैं, जिसमें मीटर रीडर, कलेक्शन कर्मी और बिजली मिस्त्री शामिल है. ऊर्जा चोरी पर विराम लगाने के लिए नगर परिषद क्षेत्र के कोसी रोड वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 1, गजना चौक और मलहद में छापेमारी अभियान चलाया गया.

बिजली चोरी करते पकड़ाये लोगः वहीं, शहरी क्षेत्र में चार एवं ग्रामीण क्षेत्र में सात उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़ाये. जिसके विरूद्ध स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया गया. छापेमारी टीम में कनीय अभियंता सुनील कुमार, दंडाधिकारी के रूप में कृषि समन्वयक बैजू कुमार एवं पुलिस बल शामिल थे.



3 करोड़ 60 लाख रुपये वसूली का है लक्ष्यः शहरी क्षेत्र यानि नगर परिषद क्षेत्र के सभी 28 वार्डों में उपभोक्ताओं से मार्च 2022 में बिजली विभाग द्वारा तीन करोड़ 60 लाख रुपये वसूली का लक्ष्य रखा गया है. विभागीय कर्मी उपभोक्ता के घर पहुंच कर बकाया विपत्र की राशि वसूलने में जुटे हैं. कनीय अभियंता ने बताया कि शहरी क्षेत्र में वैसे उपभोक्ता जिन्होंने इस वर्ष या पिछले कई माह से बिजली बिल की राशि जमा नहीं की है. वैसे 125 उपभोक्ताओं की बिजली काट दी गई. कनीय अभियंता ने बताया कि मार्च में अब तक विभाग ने बकाया विपत्र की 40 लाख रुपये की वसूली की है. बकाया राशि वसूलने के लिए विभागीय कर्मी जुटे हैं.

