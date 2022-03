सुपौल: बिहार के सुपौल में दर्जनों पक्षियों की तड़प-तड़पकर मरने (Dozens of birds suspected death in Supaul) की जानकारी सामने आयी है. बताया जा रहा है कि सदर थाना पिपरखुर्द स्थित छपकाही गांव में तीन दिनों से पक्षियों के तड़प-तड़प कर मरने का सिलसिला जारी है. जिसमें बत्तख, कौआ और मुर्गियां है. इस घटना से स्थानीय लोग दहशत में हैं और उन्होंने बर्ड फ्लू फैलने की आशंका (Fear of bird flu in Supaul) जतायी है. हालांकि वनविभाग की टीम गांव में पहुंचकर मामले की जांच कर रही है.

बर्ड फ्लू फैलने की आशंका: बता दें कि बर्ड फ्लू फैलने की आशंका से ग्रामीणों में दहशत है. ग्रामीणों का कहना है कि बीते 3 दिनों से दर्जनों बत्तख, कौओं और मुर्गियों की मौत हो गई. उन लोगों ने बताया कि कौए तड़पकर पेड़ से नीचे गिर रहे हैं. उसके बाद उनकी मौत हो जा रही है. गांव में 30 से अधिक मुर्गी और दर्जन भर बत्तख की तड़प-तड़प कर मौत हुई है. वहीं, पक्षियों की मौत से आहत ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय पशु चिकित्सकों को भी बुलाया गया, लेकिन वे भी बत्तख और मुर्गियों को नहीं बचा सके. पशु चिकित्सक भी मानते है कि ये सारे लक्षण बर्ड फ्लू के हैं.

वनविभाग की टीम कर रही है जांच: इस पूरे मामले में जिला वन पदाधिकारी सुनील कुमार शरण ने बताया कि ये बर्ड फ्लू नहीं है. बर्ड फ्लू हवा से फैलता है. इसको लेकर चिकित्सक से उनकी बात हुई है. जिनके अनुसार पक्षी में नुरेटिक बीमारी का लक्षण है. जो आपस में खाने से होता है. टीम को गांव में भेजकर जांच करायी जा रही है.

