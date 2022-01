सुपौल: बिहार के सुपौल में नव पदस्थापित डीएम कौशल कुमार ने पदभार ग्रहण करने के बाद (Supaul DM Kaushal Kumar Took Charge) शनिवार को त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण (DM Visit Triveniganj Sub Divisional Hospital in Supaul) किया. इस दौरान उन्होंने 75 बेड के बन रहे अस्पताल की भी जांच की. उन्होंने हॉस्पिटल के काम को समय पर पूरा कर लेने का निर्देश संवेदक को दिया. साथ ही, परिसर को चारदीवारी से घेरने के लिए विभाग को पत्र लिखने की बात कही.

कोविड वैक्सीन के बैकलॉग को देखकर डीएम ने संबंधित कर्मियों को इसे जल्द से जल्द ठीक करने का निर्देश दिया. इस दौरान डीएम ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की अपील की.

डीएम ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण

'मैं यहां जांच करने आया हूं. 75 बेड के भवन का निर्माण किया जा रहा है. उसमें, संवेदक को निर्देश दिया गया है कि क्वालिटी वर्क करें. अच्छी बिल्डिंग हैंड ओवर करना है आपको. मार्च, अप्रैल तक हैंड ओवर करने का आश्वासन दिया गया है. हमलोग कोशिश करेंगे कि मार्च अप्रैल तक हैंड ओवर हो जाए. बाकि, विभिन्न तरह के वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है. समीक्षा की गई है. वैक्सीनेशन अच्छे से की गई है. बस डाटा इंट्री के कुछ इश्यू हैं. काम कर रहे हैं तो उसका आंकड़ा रखिए. ऐसा ना हो कि काम कर लें. और पोर्टल पर दिखे भी नहीं कि हमलोग काम कर रहे हैं.' - कौशल कुमार, डीएम, सुपौल

डीएम कोशल कुमार ने कहा कि कोरोना गाइड लाइन का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है. गाइड लाइन का पालन करना अस्पताल के स्टाफ की ही जिम्मेदारी नहीं है. सभी नागरिक की भी जिम्मेदारी है. इतना ही नहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना गाइड लाइन का पालन करें. बाहर जाने से बचें. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें.

