सुपौल: बिहार के सुपौल जिले में शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Supaul) को पूरी तरह से लागू कराने के लिए पुलिस अब शराबियों के मुंह सूंघने के लिए मजबूर हो चुकी है. एक तरफ जहां बिहार सरकार शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ले रही है. वहीं दूसरी तरफ सुपौल जिले के सदर थाना का ब्रेथ एनालाइजर मशीन कई महीनों से (Breath Analyzer Of Sadar Police Station Is Not In Order) खराब पड़ा है. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब नशे की हालत में एक शराबी सदर अस्पताल पहुंचा. जिसने बाइक छिनतई और पिटाई की पुलिस को जानकारी दी. लेकिन पुलिस के पास उसकी जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर नहीं था.

सदर थाना का ब्रेथ एनालाइजर मशीन खराब: बता दें कि बाइक छिनतई (Bike Loot In Supaul) और पिटाई का आरोप लगाने वाले युवक से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि तीन अपराधियों ने सदर थाना के परसरमा गांव के पास उसकी बाइक छीन ली और उसे पीट-पीटकर घायल कर दिया. बातचीत के दौरान युवक इतना लड़खड़ा रहा था कि जिससे लग रहा था कि वो काफी नशे में है. लेकिन सदर थाना पुलिस के पास ब्रेथ एनालाइजर मशीन नहीं थी. जिससे पता किया जा सकता था कि उसने शराब पी है या नहीं. युवक के काफी नजदीक जाकर पुलिस पता करने की कोशिश की उसने शराब पी है या नहीं.

सदर अस्पताल पहुंचा था शराबी: वहीं, पुलिस ने जब घायल युवक से पूछताछ शुरू किया तो पुलिस को शक हुआ कि उसने शराब पी रखी है. जिसके बाद सदर थाना के अपर थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने अस्पताल से ही सदर थाना फोन कर ब्रेथ एनालाइजर लाने को कहा तो उन्हें पता चला कि ब्रेथ एनालाइजर महीनों से खराब पड़ा है. जिसके बाद पुलिस उसके काफी नजदीक जाकर पता करने की कोशिश करने लगी कि उसने शराब पी है या नहीं. वहीं, इस मामले में सदर SDPO कुमार इंद्र प्रकाश ने कहा कि ब्रेथ एनालाइजर खराब है, जरुरत पड़ने पर उत्पाद विभाग की मदद ली जाती है.

