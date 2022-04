सुपौल: बिहार के सुपौल जिले में रविवार को बड़ा नाव हादसा (Boat accident in Kosi river in Supaul) हुआ था. मरौना नदी थाना क्षेत्र में कोसी नदी में यात्रियों से भरी नाव डूब गई थी. इस हादसे में दो किशोरियां लापता हो गई थीं जबकि 10 लोग नदी से तैर कर किसी तरह बाहर निकल आये थे. हादसा शाम के करीब साढ़े सात बजे हुआ था. उस हादसे में लापता दो किशोरियों (Girl missing in boat accident in Kosi river) में से एक का शव ग्रामीणों ने बरामद कर लिया है. वहीं, नदी में लापता दूसरी किशोरी की खोजबीन की जा रही है. हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है. प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिलने पर स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था.

एडीआरएफ की टीम को लेकर लोगों में आक्रोश: बताया जाता है कि रात में हुए नाव हादसे के बाद जब मौके पर स्थानीय प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे तो ग्रामीण मशीनयुक्त नाव से नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था. रात होने की वजह से लोगों को कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी. सोमवार की सुबह भी जब गोताखोर व एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची तो ग्रामीणों नदी में छोटी नाव से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू. इसी दौरान लापता माला कुमारी का शव को बरामद किया गया. सुबह 10:30 बजे तक एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंचने के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया.

रविवार रात हुआ था हादसा: हालांकि 11 बजे एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. उसके बाद उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. गौरतलब है कि रविवार की रात नदी थाना क्षेत्र के खुखनाहा घाट से घोघररिया घाट के लिए कोसी नदी में नाव खुली थी. घोघररिया घाट पहुंचने से पहले ही नाव डूब गयी. इस पर सवार 10 लोग तैर कर बाहर निकल आये लेकिन दो किशोरियों को कोई पता नहीं चल पाया था.

लोग नदी में कूद पड़ेः लोगों ने बताया कि घोघररिया घाट पहुंचने के दौरान नदी की तेज धारा में नाव अनियंत्रित होने लगी. जिस कारण नाव में अचानक पानी भर गया. नाव में नदी का पानी भरने के साथ ही नाव नदी में डूब गई. इसके बाद लोगों में अफरातफरी का माहौल हो गया. लोग जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़े. लेकिन नाव में सवार दो किशोरियां नदी की तेज धारा में बह गई थीं.

मौके पर नहीं पहुंची प्रशासनिक मददः इस घटना में घोघररिया पंचायत के वार्ड नंबर 7 निवासी अमरेंद्र यादव की 14 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी एवं वार्ड नंबर 15 खुखनाहा निवासी भागवत रॉय की 16 वर्षीय पुत्री माला कुमारी नदी में बह गईं. बताया जा रहा है कि नाव छोटी थी. उस पर एक दर्जन से अधिक लोग सवार थे. शेष लोग किसी तरह तैर कर निकले. घटना की सूचना अंचलाधिकारी समेत थाना को दी गई है. लेकिन घटनास्थल पर मात्र चौकीदार पहुंचे. प्रशासनिक मदद समय पर नहीं मिली थी.

