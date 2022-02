सुपौल: बिहार मद्य निषेध विभाग में कांस्टेबल बहाली के लिए सुपौल उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंटर आयोजित परीक्षा के दौरान कुव्यवस्था को लेकर छात्रों ने सवाल उठाया है. परीक्षार्थियों ने बताया कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित इस परीक्षा में कैंडिडेट्स की बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था फेल (Biometric fail during constable exam) हो गई. इस वजह से करीब 200 छात्रों की परीक्षा खत्म होने के 2 घंटे बाद बायोमेट्रिक जांच की गई. इस पूरी प्रक्रिया में परीक्षार्थियों ने गड़बड़ी की आशंका (Uproar over irregularities in constable exam) जाहिर की है.

परीक्षा के बाद बायोमेट्रिक जांच किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने कहा कि संभव है कि असली की जगह फर्जी परीक्षार्थी सेंटर पर परीक्षा दिए होंगे. लिहाजा एग्जाम खत्म होने के बाद उन्होंने परीक्षा सेंटर पर गड़बड़ी को लेकर हंगामा शुरू कर दिया. हंगामे की सूचना के बाद सदर एसडीओ मनीष कुमार और एसडीपीओ इंद्र प्रकाश ने छात्रों को काफी समझा-बुझाकर शांत कराया.

इस पूरे मामले पर एडीएम विधु भूषण चौधरी ने कहा कि सर्वर डाउन रहने की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई. परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी से उन्होंने इंकार किया है. इधर, परीक्षार्थी इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं.

