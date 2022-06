सुपौल: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) पूर्ण रूप से लागू है. इसको लेकर पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में सुपौल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने जिला मुख्यालय के डिग्री कॉलेज चौक के समीप एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद (Huge Amount of Liquor Recovered From Truck In Supaul) की है. इसके साथ ही हरियाणा के दो शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस को मिली इस सफलता के बाद सदर थाना में पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश ने प्रेसवार्ता कर घटना की जानकारी दी.

ये भी पढ़ें-सहरसा में 352 लीटर विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद: एसपी ने बताया कि "सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार इंद्रप्रकाश को गुप्त सूचना मिली कि शहर में शराब की एक बड़ी खेप पहुंचने वाली है. जिसके सत्यापन के बाद सदर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. टीम में शामिल पुलिस कर्मी द्वारा डिग्री कॉलेज के समीप वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया. वाहन चेकिंग के क्रम में एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया. जिसके उपरांत ट्रक की तलाशी ली गयी. तलाशी के क्रम में ट्रक के पिछले हिस्से और छत में फ्लाईएस का बना ईंट पाया गया. जिसके अंदर में लोहे के चदरा का केबिन पाया गया. जब केबिन की तलाशी ली गयी तो केबिन में विदेशी शराब का जखीरा पाया गया. जिसके बाद उक्त ट्रक को जब्त करते हुए ट्रक में सवार शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया."

शराब तस्कर समेत आठ अपराधी गिरफ्तार: एसपी ने बताया कि दोनों शराब तस्कर हरियाणा के रहने वाले हैं. जिसमें सोनीपत जिले के उदेशीपुर गांव निवासी सतीश नंद लाल और पानीपत जिले के बबैल गांव निवासी अमित सिंह शामिल है. दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई. जहां से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया. बरामद शराब की गिनती थाने में की गयी. जिसमें कुल 596 कार्टून पाया गया. जिसकी कुल मात्रा 5672.8 लीटर है. जिसकी अनुमानित कीमत करीब 45 लाख रूपये बतायी जा रही है. वहीं, पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 6 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस को मिली इस सफलता के बाद कोसी प्रक्षेत्र के डीआईजी शिवदीप लांडे भी सदर थाना पहुंचे. जहां उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें-बेतिया: विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, चोरी की बाइक भी जब्त