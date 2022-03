सिवान: बिहार के सिवान जिले में अपराधियों (Siwan crime news ) ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. इस घटना के बाद लोग काफी दहशत में है. दरअसल भगवानपुर थाना क्षेत्र के सरहरी व सिंघौली के बीच चवर गर्दन काट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है. घटना की खबर पूरे इलाके में आग तरह फैल गई. मृतक की पहचान भगवानपुर थाना बल्हा पंचायत के सहसा गांव (murder in sahasa village Siwan) के संतोष मिश्रा के रूप में हुई है. युवक किसी पार्टी में शामिल होकर घर लौट रहा था. तभी रास्ते में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया.

पढ़ें: बेतिया में पुराने विवाद को लेकर अपराधियों ने किन्नर को मारी गोली

घर लौटते वक्त युवक की हत्या: जानकारी के मुताबिक उक्त युवक मोरा गांव में किसी के जन्मदिन में शामिल होने के लिए गया था. पार्टी करने के बाद अपने घर वापस लौट रहा था. उसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद भगवानपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई है. हत्या के पीछे का कारण क्या है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है. वहीं इस घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है. फिलहाल पुलिस ने शव को सिवान सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है.

पढ़ें: पेट्रोल पंप पर लूट का LIVE वीडियो.. सीने पर दागी गोली लेकिन किस्मत ने नोजल मैन को बचा लिया

बेखौफ हुए अपराधी: ऐसा नहीं कि जिले में यह कोई पहली आपराधिक घटना हुई है. इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है. अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसाइयों को भी अपने निशाने (Jewelers on target of criminals In Siwan) पर ले रखा है. 30 जनवरी को भी एक स्वर्ण व्यवसाई के साथ 4 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था. अपराधियों ने कारोबारी के पास से नकद, आभूषण और बाइक लूटकर फरार हो गए. वहीं बेखौफ अपराधियों ( Crime in Siwan) ने 12 जनवरी को दिनदहाड़े बीजेपी नेता को गोली मार दी थी. घटना के बाद उन्हें आनन-फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टर ने उनकी हालत को देखते हुए पटना रेफर कर दिया, लेकिन पटना पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP