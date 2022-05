सिवान: बिहार (Crime In Bihar) के सिवान में जमीन विवाद में युवक की हत्या (Youth Killed In Land Dispute In Siwan) का मामला सामने आया है. घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के हरकेशपुर गांव की है. जहां जमीन विवाद को लेकर अपराधियों ने युवक की चाकू और फंसूली से हमलाकर मौत के घाट उतार दिया. मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के हरकेशपुर गांव निवासी ललन यादव के 30 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार के रूप में हुई है. घटना मंगलवार की शाम साढ़े चार बजे के करीब की है.

जमीन विवाद में युवक की हत्या: घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक गांव से एक बारात में शामिल होने के लिए जा रहा था. इसी दौरान मकान से थोड़ी दूरी पर पहले से घात लगाए बैठे तकरीबन छह सात की संख्या में आपराधियों ने अपने घर के सामने अचानक रोक कर चाकू, फसुली से हमला कर दिया. जिससे चंदन कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को आनन-फानन में महाराजगंज अनुमंडलीय अस्पताल लाया. जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया.

जांच में जुटी पुलिस: घटना के संबंध में मृतक के भाई रोहित कुमार ने बताया की जमीन विवाद में उसके भाई की हत्या हुई है. इधर, घटना की सुचना मिलते ही थानाध्यक्ष रणधीर कुमार दल बल के साथ अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे. थानाध्यक्ष के पहुंचते ही आक्रोशित परिजन एसपी को बुलाने की मांग करने लगे. परिजनों का कहना था की जब तक एसपी नहीं आयेंगे तब तक मृतक का पोस्मार्टम नहीं होगा. काफी देर तक थानाध्यक्ष के समझने के बाद परिजन माने और शव को लेकर गांव चले गये. वहां परिजनों ने शव को आरोपी के घर के पास रखकर उसकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे.

