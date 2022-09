सिवान: बिहार के सिवान में सड़क हादसा (Road Accident In Siwan) हुआ है. जिले के तरवारा मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने सड़क किनारे खड़ी बालू लदी ट्रक में पीछे से धक्का मार दिया जिसके बाद कार सवार कुल तीन लोगों में एक की मौत हो गई. वहीं दो लोगों को काफी गंभीर चोटें आई हैं. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. मामला जीबी नगर तरवारा का है.



सिवान में ब्रेजा कार और ट्रक की टक्कर: दरअसल इस सड़क हादसे में तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टक्कर (Brezza Car Hit Parked Truck From Behind In Siwan) मार दी. जिसमे एक व्यक्ति की मौत हो गयी और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है. बताया जाता है कि बीते रात करीब 2 बजे के आसपास सिवान --तरवारा मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार ब्रेजा कार अनियंत्रित हो गयी. जिसके बाद सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद तेज आवाज होने से लोग आनन-फानन में स्थानीय लोग पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिसमे एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक व्यक्ति की पहचान गोपालगंज के उचकागांव निवासी असगर अली के रूप में हुई है.

बताया जाता है कि कार और ट्रक की टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए, घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह कार के गेट को तोड़कर सभी घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पलाल भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है.