सिवान: बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) लागू है. इसकी खरीद और बिक्री पर कानूनी कार्यवाही का भी प्रावधान है. लेकिन बिहार के सिवान जिले में एक बार फिर शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई गईं. जहां बेखौफ लोग शराब की लेन-देन करते नजर आए. शराब बिक्री (Viral Video Of Liquor Selling In Siwan) का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें- हकीकत-ए-शराबबंदीः हरियाणा से हाजीपुर जा रही 40 लाख की शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक युवक देसी शराब की दो पैकेट बाइक पर बैठे युवक को लाकर दे रहा है. यह वीडियो सिवान जिले के एमएच नगर थाना ईलाके का बताया जा रहा है. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए. अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.

भी पढ़ें- गोपालंगज में जहरीली शराब पीने से अब तक 20 मरे, सरकारी आंकड़ों में 11 की मौत

इस सिलसिले में एमएच नगर हसनपुरा के थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया को वीडियो हमारे संज्ञान में आया है. जो कि सिवान-छपरा सीमा डपनी के पास का है. उन्होंने बताया कि शराब बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे.

अब देखना यह होगा कि कब तक इन शराब कारोबारियों तक पुलिस पहुंच पाती है. फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं. बता दें कि इसके पहले भी इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिस पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जा चुकी है.

बिहार में मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 15545 पर की जा सकेगी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP