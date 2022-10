सिवान: बिहार के सिवान में चाकू से वारकर 3 लाख रुपये की लूट (Loot Of Three Lakh Rupee In Siwan) का मामला सामने आया है. बड़हरिया थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की ट्रॉली बेचकर घर जाते हुए व्यक्ति से चाकू से हमला करने के बाद तीन लाख रुपये छीनकर लुटेरा फरार हो गया. जिसके बाद आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने जख्मी व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है.



ये भी पढ़ें- अपराधियों ने पहले ट्रक ड्राइवर को मारी गोली, फिर मवेशी व्यापारी से लूट लिए 1.55 लाख

ट्रैक्टर और ट्रॉली बेचकर आते युवक से लूट: यह मामला शहर के कुड़वा गांव का है. जहां ट्रैक्टर और ट्रॉली बेचकर जाते हुए ग्रामीण उमेश शर्मा को अपराधियों ने चाकू से घायल कर दिया. उसके बाद उनके पास मौजूद तीन लाख रुपये कैश लूटकर फरार (Criminal Escaped By Robbing At Siwan) हो गया. इधर घायल उमेश को वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बड़हरिया प्राथमिक उपचार केंद्र में भर्ती किया. जहां से प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सिवान रेफर किया गया. जहां डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी है.

"ट्रैक्टर का ट्रॉली बिकने के बाद पैसे लेकर अपने घर जा रहे थे. तभी बाइक सवार अपराधी ने बीच रास्ते में चाकू से वार किया और तीन लाख रुपये कैश लेकर फरार हो गये."- उमेश शर्मा, घायल

ये भी पढ़ें- सीतामढ़ी: मवेशी बेचकर लौट रहे व्यवसायी से लूट, 1 अपराधी को पकड़ कर लोगों ने जमकर पीटा