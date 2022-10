सिवान: जिले में आए दिन चोरी की घटना (Thieft In Siwan) बढ़ती ही जा रही है. रोजाना किसी ना किसी क्षेत्र में बैखौफ चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं. बावजूद इसके पुलिस चोरों को पकड़ने में असफल साबित हो रही है. ऐसी ही एक घटना एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के हसनपुरा बाजार में घटी. जहां चोरों ने एक दुकान से ताला तोड़कर कैश समेत लाखों का सामान चोरी (THIEFT IN GROCERY STORE IN SIWAN) कर फरार हो गये.

ये भी पढ़ें: आभूषण दुकान से ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाए 20 लाख के जेवर

दिन भर का कलेक्शन और लाखों का सामान गायब: जानकारी के अनुसार घटना एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र की है. जहां चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर गले में रखे 15 हजार नगदी समेत लाखों रुपए की संपत्ति चोरी कर आराम से निकलते बने. दुकान मालिक शेख मुल्ला ने बताया कि शुक्रवार की रात दुकान बंद करके अपने घर चला गया था. पूरे दिन का कलेक्शन गला में ही छोड़ दिया था, क्योंकि शनिवार को व्यापारी आने वाला था जिससे उन्हें सामान लेनी थी. जब सुबह उन्हें बाजार के लोगों ने जानकारी दिया कि उनके दुकान का ताला कटा हुआ है तो वह अपने दुकान पर पहुंचे तो देखा कि चोरों ने किसी धारदार हथियार से उनका दुकान का ताला काट कर गले में रखे नगदी 15 हजार और दुकान से बिस्किट सर्फ साबुन इत्यादि समेत करीब डेढ़ लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली है.







"चोरी की घटना की जानकारी उन्हें मिली थी पुलिस ऑफिसर जांच करने के लिए गए हैं. मामले की जांच चल रही है. क्षेत्र में लगातार गश्ती तेज की गई है." - पंकज ठाकुर, थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुरः ताला तोड़कर चोरों ने पेशकार के घर से की 40 लाख की चोरी