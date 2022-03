बिहार के सिवान जिले से एक मंदिर से काली माता के मूर्ति से मुकुट चोरी (Theft crown from the idol of the mother from the temple) होने की खबर आ रही है. चोरों में इतनी हिम्मत आ गई कि उन लोगों ने मंदिर को भी नहीं बख्शा. रात के अंधेरे में चोरों ने इस कारनामें को रात को लगभग दो ढाई बजे अंजाम दिया है. मंदिर के पुजारी से जानकारी मिलने पर पुलिस ने अपनी सारी तैयारी करके जांच में जुट गई है.

यह भी पढ़े-पूर्णिया के प्रसिद्ध माता स्थान मंदिर से हुई चोरी, लाखों के गहने और दान पेटी ले उड़े चोर

आपको बताते चलें कि बीती रात चोरों ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है. सिवान पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. पुजारी के मुताबिक माता की मुकुट चोरी कर ली गई है. जिसकी कीमत पच्चीस हजार रुपये बतायी जा रही है. पुजारी ने बताया कि रात के अंधेरे में चोरों ने माता के मंदिर के ताले को तोड़कर परिसर में घुसकर घटना को अंजाम दिया गया है.

माता के मंदिर में चोरों ने दस्तक देकर काली माता के मुकुट की चोरी की और उसके बाद भाग निकला, पुजारी के अनुसार मंदिर की देखरेख करने वाले सोये थे और उस समय उनलोगों का नींद नहीं खुल पायी. माता के मंदिर से कीमती सामग्री लेकर चोर नौ दो ग्यारह हो गए. मंदिर के पीछले दरवाजे को तोड़कर चोर मंदिर परिसर में दाखिल हुए थे. पुजारी ने आगे बताया कि पुजारी के चाचा वहीं पर विश्राम कर रहे थे लेकिन उन्हें तनिक भी भनक नहीं लगी. माता की मूर्ति लेकर चोर पिछले दरवाजे से ही फरार हो गये. मन्दिर परिसर से चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच की शुरुआत कर दी है और जल्द ही चोरों को पकड़कर मुकुट को खोज निकालने का दावा किया है.

यह भी पढ़े-रोहतास के डालमियानगर महावीर मंदिर में चोरी, भगवान का मुकुट भी उड़ा ले गए चोर





विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें-ETV BHARAT APP