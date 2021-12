सिवानः बिहार में अपराधी इन दिनों काफी सक्रिय हैं. अपराधी शहर के अतिसुरक्षित माने जानेवाला एसपी आवास के पास चोरी (Theft Near SP Residence at Siwan) करने से नहीं डर रहे हैं. ताजा मामला सिवान जिले से जुड़ा हुआ है. जहां एसपी आवास के ठीक पीछे राजवंशी नगर स्थित एक डॉक्टर के घर में चोरी (Theft in a Doctor House) की घटना को अंजाम दिया है. चोर अपने साथ एलईडी टीवी सहित कई इलेक्ट्रानिक उपकरण और कई कीमती सामान साथ ले गये. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

ज्ञात हो कि हाल ही में सिवान में नये एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने योगदान दिया है. इसके बाद भी इस तरह की आपराधिक घटनाएं कमजोर पुलिसिंग की ओर इशारा कर रहा है. मिली जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजवंशी नगर में डॉ शंभू शरण प्रसाद का आवास है. वे अपना इलाज कराने बेंगलुरु अपने बेटे के पास गये हुए हैं. इसी क्रम में अपराधियों ने डॉ शंभू शरण प्रसाद के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया.

डॉ शंभू शरण के भाई संजय कुमार ने बताया कि डॉक्टर साहब इलाज के लिए बेंगलुरु गए हुए हैं. बुधवार की रात चोरों ने डॉ शंभू शरण के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है. चोर घर से एलईडी टीवी, पीतल का सामान, इनवर्टर की बैटरी सहित कई कीमती चीजें साथ ले गये. ऐसे घर ने क्या-क्या चोरी हुई है, इसकी सही जानकारी डॉ शंभू शरण के वापस आने के बाद ही पता लग पाएगा. फिलहाल मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना दी गई है. पुलिस जांच पड़ताल कर रही है.

