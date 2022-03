सिवान: बिहार के सिवान जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जिले के रघुनाथपुर थाना के सुल्तानपुर गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार (Crime In Siwan) पर एक बगीचे से लगभग पौने तीन किलो गांजा और 79 ग्राम स्मैक बरामद किया. इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार (Smuggler Arrested With Ganja And Smack in Siwan) किया गया है. रघुनाथपुर थानाध्यक्ष दयानंद ओझा के नेतृत्व में पुलिस ने टीम ने छापेमारी कर लगभग 20 लाख के गांजा और स्मैक को बरामद किया. वहीं मामले में अन्य तस्करों की गिरफ्तार के लिए छापेमारी जारी है.

गुप्त सूचना पर सुल्तानपुर गांव में छापेमारी: बता दें कि स्थानीय पुलिस को जैसे ही गांजा और स्मैक का अवैध धंधा करने की सूचना मिली. वैसे ही थाना प्रभारी दयानन्द ओझा ने बिना देर करते हुए पुलिस टीम के साथ गांव में छापेमारी की. इस दौरान एक सुनसान बगीचा में बने घर से प्रतिबंधित नशीला पदार्थ गांजा और स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया. थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर का नाम मुन्ना तिवारी है. इसके पास से 100 पुड़िया स्मैक और 2 किलो, 775 ग्राम गांजा बरामद किया गया है. उन्होंने बताया कि इस धंधे में शामिल अन्य लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है.

रघुनाथपुर से गांजा और स्मैक बरामद: रघुनाथपुर थाना इलाके से ड्रग्स तस्कर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके निशानदेही पर इस धंधे में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है. पुलिस की इस कार्रवाई से ड्रग्स माफियाओं में हड़कंप मच गया है. छापेमारी में बरामद गांजा और स्मैक की कीमत लगभग 20 लाख रूपये आंकी जा रही है.

