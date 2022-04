सिवान: सिवान में माहौल एक बार फिर गरमाने लगा है. एमएलसी चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरे रईस खान पर एके-47 से हमला (Attack on Rais Khan in Siwan) मामले में दिवंगत पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन (Former RJD MP Mohammad Shahabuddin) के बेटे ओसामा शहाब समेत 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस मामले में पुलिस ओसामा की भूमिका की जांच कर रही है. अब ओसामा ने सीएम नीतीश कुमार को ट्वीट कर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग (Osama Shahab urges CM Nitish Kumar) की है.

आपको बता दें कि सिवान जिले के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने ट्वीट किया है. इसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से अपने ऊपर हुए एफआईआर की निष्पक्ष जांच की मांग की है. इसका स्क्रीन शॉट खूब वायरल हो रहा है. बता दें की 4 अप्रैल की रात को निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान पर AK 47 से जान लेवा हमला किया गया था. रईस खान ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा समेत कुल आठ लोगों पर साजिश के तहत हमला करवाने का आरोप लगाते हुए हुसैनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है.



हिना शहाब एवं रईस खान आमने-सामने: गोलीबारी में ओसामा शहाब का नाम जब से एफआईआर में आया है, तब से रईस गुट व ओसामा गुट में सोशल मीडिया पर जम कर वार चल रहा है. अपने बेटे ओसामा का नाम एफआईआर में आने पर हिना शहाब (RJD leader Hina Shahab) ने प्रेस के सामने आंचल फैला कर रोते हुए कहा था कि हमने अपने सुहाग को तो खो ही दिया, अब लोग हमारे कोख के पीछे पड़ गए हैं. हिना ने भी सीएम नीतीश कुमार से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस जगह को छोड़ कर कहीं चली जाऊंगी.

इसके बाद रईस खान भी फेसबुक लाईव आये थे. उन्होंने कहा था कि कुछ लोग सिवान छोड़ने की बात कर रहे हैं. क्या मेरे औलाद नहीं हैं. अगर मेरी उस दिन हत्या हो गई रहती तो मेरे बाल-बच्चों, घरवालों का क्या होता. जब से इस मामले में ओसामा का नाम आया है, सिवान की सियासत गरमा गई है. यह चर्चा का विषय बना हुआ है.

रईस खान ने कहा- अब बदल चुके हैं: तमाम तरह की घटनाओं व आपराधिक मामलों के सवालों पर रविवार को ग्यासपुर में रईस खान ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि मैं अब काफी बदल गया हूं. रईस खान का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है. इस पर उन्होंने अपनी सफाई दी और कहा कि यह लगभग 15 साल पहले का है. कुछ बड़े-बड़े नेता भी शामिल थे. उन्हीं के बॉडीगार्ड हैं जो खुलेआम नाच रहे हैं. हालांकि रईस खान कहा कि अगर वे पहले वाला रईस खान मैं होते तो अभी तक हिसाब हो गया होता. अब सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हूं. रईस ने कहा कि अब 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है. उन्होंने जनता के लिए खड़े रहने की बात की.

