छपराः सारण सर्किट हाउस में जदयू अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की बैठक (Scheduled Castes and Scheduled Tribes Cell Meeting In Saran ) बुधवार को आयोजित की गयी. बैठक को संबोधित करते हुए जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला (Former Minister Santosh Kumar Nirala) ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति के लोगों को पंचायती राज में आरक्षण देकर इससे जुड़े समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है.

पंचायतों में आरक्षण से मिला लाभः पूर्व मंत्री ने कहा कि एससी/एसटी समुदाय के लोग आज जिला पार्षद, प्रमुख, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और पंच के पदों पर निर्वाचित हो रहे हैं. अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही है. संतोष कुमार निराला ने कहा कि अब हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताया जाय, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके.

एससीएसटी को मिला सम्मानः मौके पर जदयू राज्य परिषद सदस्य बैजनाथ प्रसाद सिंह विकल ने कहा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज में अनुसूचित जाति को आरक्षण देकर सम्मानित करने का काम किया है. कार्यक्रम का संचालन जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रभूषण पंडित ने किया. सर्किट हाउस में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के निवर्तमान जिला अध्यक्ष ईश्वर राम ने की. वहीं छपरा पहुंचने पर पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला का जोरदार स्वागत किया गया.

जदयू जिला अध्यक्ष मुरारी सिंह ने मौके पर कहा की सरकार की ओर से एससीएसटी समाज के लिए चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक मजबूती से पहुंचाने की जरूरत है. कार्यक्रम को आनन्द रजक, विदया भूषण प्रभाकर, दीपक रजक, इमराज राम सहित कई नेताओं ने संबोधित किया.

