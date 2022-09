सिवान: बिहार के सिवान में पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान (Former MLC Candidate Rais Khan In Siwan) पर एके 47 से फायरिंग मामले में फरार चल रहे साबिर मियां ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया (Sabir surrendered In Siwan Court) है. सिवान का यह हाइलाइटेड मामला था. जिसमें पूर्व मुखिया साबिर मियां फरार चल रहा था. सिवान के व्यवहार न्यायालय में नामजद अभियुक्त साबिर ने सरेंडर कर दिया है. जिसके बाद उसे न्यायालय से न्यायिक हिरासत में लेकर मंडलकारा सिवान भेज दिया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार साबिर को पूछताछ के लिए सिवान पुलिस जल्द ही रिमांड पर ले सकती है.

कुल 8 लोगों पर था एफआईआर दर्ज : गौरतलब है कि सिवान एमएलसी चुनाव के दिन ही पूर्व प्रत्याशी रईस खान को घर जाते समय उनके काफिले पर हमले हुए थे, जिसमें एक गांव के ही निर्दोष व्यक्ति की जान चली गयी थी. जिसके बाद पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान ने पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के पुत्र समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी. कुछ दिन पहले आफताब मियां को पुलिस ने उत्तराखंड से पकड़ा था, तबसे अभी भी कई अभियुक्त फरार चल रहे हैं.

साबिर मियां पर दर्ज हैं कई मामले : बताया जा रहा है कि हमले में साबिर मुखिया भी शामिल थे. सीवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने कहा कि- 'पुलिसिया दबिश के कारण साबिर मियां ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया है. जल्द ही उसको पुलिस रिमांड पर लेने की प्रक्रिया पूरी कर आगे की कार्रवाई करते हुए पूछताछ की जाएगी.' आपको बता दें कि पूर्व मुखिया साबिर मियां पर दो अलग-अलग थानों में दो अलग-अलग दर्ज मामले में साबिर मियां ने कोर्ट में सरेंडर किया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रईस खान के अलावा मुन्ना चौधरी के द्वरा भी एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने उसमे बेल दिया है.

सिवान में रईस खान पर हुआ था हमला : गौरतलब है कि 4 अप्रैल को रईस खान पर घर जाते वक्त AK-47 से हमला हुआ था. जिसमें कई लोग घायल हुए, वहीं एक राहगीर की मौत हो गई थी. इस मामले में हुसैनगंज थाने में आवेदन देकर रईस खान ने ओसामा सहित 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें ओसामा शहाब, आफताब मिया, साबिर मिया, गुड्डू उर्फ गुडडू पिस्टल, आजाद अली, आसिफ अली सिद्दीकी, यूपी निवासी चवन्नी सिंह का नाम दर्ज है.