सिवान : तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने एक खड़े ट्रक में टक्कर मार दी (collision with high speed Bolero with truck) जिससे एक महिला की मौत हो गई और सात लोग घायल (Road Accident In Siwan) हो गए. दुर्घटना जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र में हुई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

गोरखपुर जा रहे थे लोग : घटना के बारे में बताया जाता है कि अहले सुबह जीबी नगर बसन्तपुर थाना क्षेत्र के बसांव नगरी टोला गांव निवासी श्रीलाल पंडित समेत कुल 7 लोग बोलेरो में सवार होकर गोरखपुर डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे थे, तभी जीबी नगर तरवारा स्थित जीन बाबा के मंदिर के पास बालू से लदे खड़े ट्रक से बोलेरो जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. बोलेरो में बैठी महिला संजू कुमारी (पति बलिस्टर यादव) की मौत हो गई. आसपास के लोगों की मदद से घायलों को सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. तरवारा थाना पुलिस मे शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सड़क पर खड़े रहते हैं बालू लदे ट्रक : उल्लेखनीय है कि बोलेरो और बालू लदे ट्रक की टक्कर की वजह ये है कि ट्रक वाले हमेशा सड़क पर ही ट्रक खड़ा कर देते हैं. इस वजह से सड़क पर जगह कम पड़ जाती है. इस दुर्घटना में भी जगह कम थी जिससे बोलेरो अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई और इतना बड़ा हादसा हो गया. घायलों में श्रीलाल पंडित, निशा कुमारी, काजल कुमारी, उपेंद्र प्रसाद, सुखदेव राय, लालती देवी, रामस्वरूप राय अस्पताल में भर्ती हैं. मृत महिला की पहचान संजू कुमारी बसंतपुर थाना क्षेत्र के बसाव टोला नगरी के निवासी थी. घटना के बाद पूरे गांव से लोग अस्पताल पहुंचने लगे हैं.

