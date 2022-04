सिवान: बिहार के सिवान जिले में रामनवमी पर्व पर रेड अलर्ट जारी किया गया है. जिला प्रशासन ने लोगों के सुरक्षा को देखते हुए सारी तैयारी पूरी कर ली है. जिला प्रशासन शहर के हर-एक जगह पर सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा और 42 वीडियो कैमरा से जुलूस की निगरानी (Monitor The Procession In Ramnavmi in Siwan) करेगा.

ये भी पढ़ें- रामनवमी को लेकर सारण पुलिस अलर्ट, SP बोले- 'किसी भी स्थिति में नहीं बिगड़ने दिया जाएगा सांप्रदायिक सौहार्द'

बीते शनिवार को डीएम अमित कुमार पांडेय (DM Amit Kumar Pandey In Siwan), एसपी शैलेश कुमार सिन्हा के द्वारा जिले के सभी वरीय अधिकारियों को पूरे शहर में लोगों के आवागमन के लिए रूट चार्ट तैयार (Ready Root For Ramnavami In Bihar) करवाई और उसकी जानकारी ली.

सिवान की बड़ी मस्जिद के बाहरी हिस्से को रामनवमी के समय रस्सियों से बांध देते हैं. जिससे की कोई भी व्यवधान पैदा न हो. क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों की नमाज समाप्त होते है, उसी समय रामनवमी की झांकी भी निकाली जाती है. इसलिए झांकी को आसानी से निकाला जा सके. सिवान की बड़ी मस्जिद को सेंसेटिव एरिया घोषित किया जा चुका है. प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं. बता दें कि कुछ वर्षों पहले नमाज के टाइम में रामनवमी झांकी पास करने के समय लोगों के द्वारा पथराव भी किया गया है. उसी वक्त से नमाज के समय बाहर के स्थान को रस्सी से बांध दिया जाता है.

ये भी पढ़ें- रामनवमी को लेकर पटना ट्रैफिक में बदलाव, जानिए क्या है नया रूट

डीएम ने बताया कि सड़क किनारे सभी बड़े-बड़े मकानों पर स्पेशल जवान तैनात रहेंगे. वे जुलूस की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे. तैनात टीम के द्वारा आसमान से ड्रोन कैमरे के द्वारा चौकसी होगी. इस दौरान एसडीओ, एसडीपीओ, थानाध्यक्ष, सीओ, बीडीओ और जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गये है. इसके बाद शहर में एसडीओ एवं एसडीपीओ के नेतृत्व में आइटीबीपी जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP