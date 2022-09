सिवान: बिहार के सिवान में कैदी और पुलिस वाले को बाइक पर साथ घूमते हुए देखा गया (Police With Handcuffed Prisoner In Siwan) है. जिले के नगर थाना क्षेत्र में सिपाही के साथ सदर अस्पाल परिसर में घुमता दिखा. जिसके बाद किसी युवक ने उन दोनों का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. जिसके बाद फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल (Viral Photo Of Police And Prisoner In Siwan) हो रहा है.

रात में हथकड़ी लगाये कैदी के साथ घुमता दिखा पुलिसकर्मी: दरअसल, यह मामला जिले के नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक सिपाही कैदी के हथकड़ी को पकड़कर सदर अस्पताल परिसर में घूमता नजर आया. जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. फरार कैदी की पहचान दरौंदा थाना क्षेत्र के कथूआ सारनपुर के प्रेम कुमार के रूप में हुई है.

पहले भी कई कैदी हो चुके फरार: पिछले दिनों इस तरह से कई कैदी हथकड़ी लगाये ही मौके से फरार हो गये हैं. इस तरह के मामले की बात करें तो बीते 28 मई 2022 को कोर्ट में पेशी के दरम्यान विचाराधीन कैदी हथकडी के साथ पेशी के बाद जेल भेजने की तैयारी के दौरान ही फरार हो गया.

पुलिस मामले की छानबीन में जुटी: नगर थानाध्यक्ष जय प्रकाश पंडित ने बताया कि रात में बाइक पर हथकड़ी पकड़े हुए कैदी के साथ पुलिस का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है. थानाध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही मामले की छानबीन कर मामले की जानकारी में पुलिस जुटेगी.