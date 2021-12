सिवान: बिहार के सिवान में हौसला बुलंद बदमाशों ने एटीएम काटकर लाखों रुपये की चोरी (Stolen by Cutting ATM in Siwan) की वारदात को अंजाम दिया. घटना जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के स्टेट हाइवे-73 के पर स्थिति पोस्ट ऑफिस के समीप की घटना है. जहां चोरों ने इंडिया वन एटीएम (Theft from India One ATM in Siwan) को काटकर इसे पूरी तरह खाली कर दिया. हालांकि एटीएम से कितने रुपयों की चोरी (Theft of Money from ATM) हुई है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पायी है. चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गयी है.

बताया जाता है कि शनिवार की शाम को एटीएम में 21 लाख रुपये डाले गए थे और आज एटीएम से चोरी की घटना सामने आयी है. रविवार को सुबह लोगों ने देखा कि एटीएम का गेट टूटा देखा तो इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामलें की जांच में जुट गयी.

देखें वीडियो

जीबी नगर तरवारा थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि इंडिया वन एटीएम में चोरी हुई है. सूचना मिलते ही वे पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामलें की जांच कर रहे है. एटीएम कर्मी से पता चला कि कल यानी शनिवार को 21 लाख रुपये डाले गए थे. कितने रुपयों की चोरी हुई है, ये बैंक कर्मी के आने के बाद ही पता चल पायेगा.

बता दें कि 3 महीने पहले भी जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के फकरुद्दीनपुर बाजार स्थित इंडिया वन एटीएम के शटर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था. चोरों ने गैस कटर से शटर काटकर 2,33,000 की चोरी की थी और चोरों ने एटीएम में लगी सीसीटीवी और डीवीआर मॉडम भी उठा ले गये थे.

