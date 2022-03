सिवान: सिवान जिले के सिसवन थाना (Siwan police station of Siwan district) क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने एक और वारदात को अंजाम दिया है. सोमवार सुबह अपराधियों ने महंत तारकेश्वर उपाध्याय को गोली (mahant shot by criminals In Siwan) मार दी. महंत की हालत गम्भीर बतायी जा रही है. बेहतर इलाज हेतु उन्हें पटना रेफर किया गया है. वे महेंद्र नाथ मंदिर (Mahendra Nath Temple) के महंत हैं.

पूजा कराने जा रहे थे महंत: घटना के सम्बंध में बताया जाता है कि तारकेश्वर उपाध्याय सिसवन थाना क्षेत्र के रामगढ़ के निवासी हैं. वह अपने घर से मोटरसाइकिल से पूजा कराने मंदिर जा रहे थे. तभी मंदिर के समीप तीन अपराधियों में ताबड़तोड़ फायरिग कर दी. जिसमें महंत घायल हो गए. आसपास के लोगों की मदद से उन्हें सिवान सदर अस्पताल लाया गया. वहां पर प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया.

जांच में जुटी पुलिस: बताया जाता है कि महंत को गोली मारने के बाद महेंद्र नाथ मन्दिर की तरफ भागने में सफल रहे. वहीं महंत को गोली लगने की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई. कुछ देर के लिये वहां भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी. गोली लगने की सूचना मिलते ही सिसवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गयी.

