सिवान: बिहार में अपराध लगातार (Increasing Crime In Bihar) बढ़ रहा है, अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए हत्या, लूट जैसी वारदात को अंजाम देते हैं. ताजा मामला सिवान के (Crime In Siwan) बड़हरिया रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल की है. जहां, हथियारबंद अपराधियों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया है. अपराधियों ने अस्पताल में घुसकर मरीजों से (Loot In A Private Hospital At Siwan) लूटपाट की है साथ ही उन्होंने अस्पताल में स्थित मेडिकल स्टोर में भी लूटपाट किया है. इस दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों के विरोध करने पर अपराधियों ने उनके साथ मारपीट की है. ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है.

ये भी पढ़ें- सीतामढ़ी में घर के लोगों को बंधक बनाकर नकदी समेत 5 लाख की लूट

बता दें कि, घटना बड़हरिया रोड स्थित अशोक दीप प्राइवेट अस्पताल का है, जहां बीती रात हथियारों से लैस होकर चार की संख्या में बदमाश प्रवेश कर गए और अस्पताल में मौजूद मरीजों से लूटपाट किया है. इस दौरान विरोध करने पर अपराधियों ने मरीजों के साथ मारपीट भी की है. वहीं, अपराधियों ने डॉक्टर से भी लूट की कोशिश की लेकिन कुछ लोगों के शोर मचाने की वजह से बदमाश किसी तरह से वहां से भाग गए.

दरअसल, अपराधियों ने पहले अस्पताल के मेन गेट का ताला तोड़ा फिर अस्पताल के अंदर घुसकर जो भी मिला उससे मोबाइल और पैसा छीनने लगे. उसके बाद उनमें से एक अपराधी सीधे अस्पताल परिसर में स्थित मेडिकल स्टोर में घुसकर लैपटॉप, मोबाइल और 5 हजार कैश लूट लिया. जब मेडिकल स्टोर में मौजूद स्टाफ दीपक ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उसके साथ भी मारपीट करने लगे.

ये भी पढ़ें- सिवान में स्वर्ण व्यवसाई से फिर लूट, हथियार के दम पर नकद, आभूषण और बाइक की लूट

वहीं, निजी अस्पताल में लूटपाट की घटना से अस्पताल में मौजूद मरीजों और कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन गया. चार की संख्या में पहुंचे हथियारबंद अपराधियों ने अस्पताल में घंटों उत्पात मचाते रहे. घटना के वक्त अस्पताल परिसर में अफरातफरी मची रही. इस दौरान अपराधियों ने डॉक्टर के घर में भी घुसने की कोशिश की लेकिन अस्पताल में मौजूद लोगों के शोर मचाने की वजह से अपराधियों को वहां से भागना पड़ा. हालांकि, लूटपाट की पूरी वारदात अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.

घटना की सूचना महादेवा ओपी थाने को दी गई थी जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. वहीं, पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधियों की पहचान में जुट गई है. अस्पताल के मालिक ने घटना को लेकर पुलिस को लिखित आवदेन भी दिया है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP