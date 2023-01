सिवान: बिहार के सिवान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस लूट (Loot In Siwan) मामले का खुलासा करते हुए पांच अपराधियों को गिरफ्तार (Five Robbers Arrested In Siwan) कर लिया. गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल सहित लूट के 10 हजार 700 रुपये बरामद किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: नालंदा में लूटपाट करने आए बदमाशों ने महिला का कान काटा, छीना-झपटी में अपने साथी को मारी गोली

माइक्रो फाइनेंस कर्मी से हुई थी लूट: सिवान एसपी शैलेश सिन्हा (Siwan SP Shailesh Sinha) ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 24 दिन पूर्व बड़हरिया थाना क्षेत्र के सदरपुर नहर के समीप माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 1 लाख 20 हजार 200 रुपये की लूट हुई थी. मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गयी थी. जांच के क्रम में टीम ने लूट में शामिल पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया, जो लूट की दूसरी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे.

"24 दिन पहले बड़हरिया थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से करीब 1 लाख की लूट हुई थी. इसी मामले में पुलिस ने पांच लुटेरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लुटेरों के पास से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल सहित लूट के 10 हजार 700 रुपये बरामद किए गए हैं" - शैलेश सिन्हा, एसपी, सिवान

गिरोह के पांच लुटरे रंगेहाथ गिरफ्तार: गिरफ्तार अपराधियों की पहचान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के आलापुर गांव निवासी जान मोहमद का पुत्र असगर अली, बड़हरिया थाना क्षेत्र के पुरैना गांव निवासी मोहम्मद सुल्तान मियां के पुत्र आजाद अली, बड़हरिया थाना क्षेत्र के पुरैना गांव निवासी विमल मांझी का पुत्र गुड्डू कुमार, बड़हरिया थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी स्व. बाबू लाल यादव के पुत्र गौतम यादव और बड़हरिया थाना क्षेत्र के मुर्गिया टोला गांव निवासी माशूक खान का पुत्र सानू खान के रूप में हुई है.