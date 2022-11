सिवान: बिहार के सिवान में हथियारबंद बदमाशों ने एक दुकानदार पर फायरिंग (Firing In Siwan) की. किस्मत अच्छी रही कि गोलीबारी में दुकानदार बाल-बाल बच (Firing On Shopkeeper In Siwan) गया. घटना की शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. ये मामला लकड़ी नबीगंज ओपी क्षेत्र के मदारपुर का है.

बाइक पर दो की संख्या में आए थे बदमाश: जानकारी के मुताबिक लकड़ी नबीगंज ओपी क्षेत्र के मदारपुर में बुधवार की देर रात अपराधियों ने एक दुकानदार पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. दुकानदार की पहचान नरहरपुर निवासी मनोज पटेल के रूप में हुई है. वह मदारपुर पुल के पास अपनी सुधा कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान चलता है. रात करीब 10 बजे वह अपनी दुकान बंद कर घर जाने के लिए रुपयों को गिन रहा था. तभी बाइक सवार दो बदमाश ने उस पर दो राउंड फायरिंग कर दी.

फ्रिज के पीछे छुपकर बचायी अपनी जान: पीड़ित मनोज पटेल के अनुसार जब अपराधियों ने गोली चलायी तो वह फ्रिज के पीछे छुप गए. जिस वजह से गोली दीवार में जा लगी. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दुकान समीप पहुंच गए. तब तक अपराधी मौके से फरार हो चुके थे. पीड़ित ने तुरन्त मामले की सूचना थाने को दी. ओपी प्रभारी सूरज कुमार प्रसाद और एएसआई मौके पर पहुंचे थे. पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की. फिलहाल मामले की जांच चल रही है.