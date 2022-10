सिवान: बिहार के सिवान में गोलीबारी (Firing In Siwan) की घटना हुई है. यहां बदमाशों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से टाइल्स शोरूम के पास अंधाधुंध फायरिंग (Firing At Tiles Showroom In Siwan) की है. घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. मामला बड़हरिया थाना क्षेत्र के बड़सरा रोड का है. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो एक के बाद एक लगातार फायरिंग हुई है. जिससे इलाके में तनाव का माहौल है. उक्त शोरूम इलाके के जाने-माने व्यक्ति धर्मनाथ सिंह का है.

अपडेट जारी है....