सिवान: बिहार के सिवान जिले में भीषण आग के कारण के 18 झोपड़ियां जलकर राख (Fire In Siwan Many Houses Burnt) हो गया है. अचानक एक घर में लगी आग देखते ही देखते कई झोपड़ियों को अपने ही चपेट में ले लिया. जबतक कुछ लोग समझ पाते घरों में रखे सारे सामान राख हो गये. घटना रविवार देर शाम की जिले के रघुनाथपुर थाना के गभीरार गांव (Gabhirar Village of Raghunathpur Police Station) के बिनटोला मोहल्ले की है.



मनोज बिन के घर से निकली थी चिंगारीः घटना के सम्बंध में बताया जाता है कि रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के गभीरार गांव में बिनटोला में मनोज बिन समेत कई लोगों की झोपडी नुमा घर है. अचानक मनोज बिन के झोपड़ी में आग लग गई, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास बने लगभग 18 झोपड़ियों को अपने जद में ले लिया. आग की खबर सुनकर पूरे गांव के लोग आग बुझाने में लग गये, तबतक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था. शरीर पर कपड़ा छोड़ पीड़ित परिवारों के पास कुछ भी नहीं बचा है.

न छत, न ही खाने का ठिकानाः आग में तबाह हुए पीड़ित परिवारों के पास न तो छत है, न ही खाने-पीने का कुछ बचा है. पीड़ित ग्रामीणों ने जिला-प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक प्रशासन की ओर से मदद नहीं दी गई है. पीड़ित मनोज बिन, लहवर बिन, कुशहर बिन, दुःखी बिन चन्द्रमा बिन, रामा बिन, रामलाल बिन सहित अन्य अग्नि पीड़ितों पंचायत प्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगायी है.

