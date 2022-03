सिवान: बिहार के सिवान में शार्ट सर्किट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कृषि शाखा में आग (Fire in SBI branch due to short circuit in Siwan ) लग गयी. बैंक के अंदर धुंआ निकलने पर अफरा-तफरी मच गयी. इसके बाद फौरन बैंक कर्मियों ने अग्निशमन विभाग और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू (fire department put out fire in Siwan ) पाया. हांलाकि इस आगलगी की घटना से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ और बैंक कर्मियों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा होने से बच गया.

ये भी पढ़ें- सिकंदराबाद में 11 बिहारी मजदूरों की मौतः विपक्ष ने सरकार से की 50 लाख मुआवजे की मांग

एसबीआई की शाखा में शॉर्ट-सर्किट से आग: जानकारी के मुताबिक, मैरवा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में स्थित एसबीआई की कृषि शाखा के अंदर बृहस्पतिवार को शॉर्ट-सर्किट से आग लग गयी और तार जलने लगा. देखते ही देखते थोड़ी देर में बैंक में धुआं उठने लगा. धुंआ उठता देख बैंक कर्मचारियों ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों की मदद से तुरन्त आग पर काबू पा लिया गया. इसके बाद जल रहे तार को काटकर हटाया गया. इस दौरान बैंक में अफरातफरी मची रही.

ये भी पढ़ें- सिकंदराबाद में 11 बिहार के मजदूरों की मौत पर CM नीतीश ने जताया दुख, 2-2 लाख रुपये मुआवजे का किया ऐलान

बड़ी दुर्घटना होने से बची: वहीं, शाखा प्रबन्धक विकास कुमार ने बताया कि आग पकड़ ही रही थी तबी धुंआ उठता देख तुरन्त फायर ब्रिगेड को सूचना दी गयी. जिससे वक़्त रहते आग पर काबू पा लिया गया. एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गयी. आग से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है. पुलिस भी मौके पर पहुंच गयी है. वह जांच पड़ताल कर रही है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP