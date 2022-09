सिवानः बिहार के सिवान जिले में दो दिन पूर्व हुए पुलिस टीम पर गोलीबारी (Firing On Police In Siwan) के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान (FIR On Rais Khan In Siwan) समेत 4 लोगों पर नामजद और 5 अन्य लोगों पर सिसवन थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज कराई है. इसके अलावा गांव के ही सुरेंद्र राम, अभय यादव और छपरा तरैया निवासी आफताब मियां पर नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है.



9 लोगों पर प्राथमिकी दर्जः सूत्रों के अनुसार प्राथमिकी में कहा गया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रईस खान अपने गुर्गों के साथ अवैध वसूली और छिनतई करा रहा हैं. इस सूचना पर पुलिस टीम जैसे ही गयासपुर पहुंची वहां मदरसे के पास अपराधियों ने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिस से एक सिपाही बाल्मीकि यादव की मौत हो गई. इस मामले में रईस खान समेत 4 लोगों पर नामजद और 5 अन्य लोगों पर गोलिबारी में शामिल होने के आरोप हैं.



छापेमारी करने गई टीम पर हुआ था हमलाः आपको बता दें कि सिसवन थाना प्रभारी के साथ गुप्त सूचना पर गयासपुर में छापेमारी करने गयी टीम पर अपराधियों ने हमला कर दिया था. जिस से बलमिकी यादव सिपाही की मौत हो गयी थी. वहीं, घटना स्थल से पुलिस को 6 मोबाइल फोन भी मिले थे, इस फोन से बहुत से राज खुल सकते हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस नाकेबंदी कर अपराधियों की धर पकड़ के लिए छापेमारी कर रही है. इसको लेकर सारण रेंज के आईजी भी मौके ए वारदात पर पहुंच और मामले की तफ्तीश की.



मामले की जांच में जुटी है पुलिसः वहीं, सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने कहा है कि इस मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. अपराधियों की पहचान की जा चुकी है. एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है. गिरफ़्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है. जल्द ही कुर्की जब्ती की कार्रवाई ही की जायेगी. बिना नाम बताए उन्होंने कहा कि पुलिस इस केस के बिल्कुल तह तक पहुंच चुकी है.



"इस घटना की बारीकी से जांच की जा रही है. मोबाइल फोन बहुत से राज खुल सकते हैं. छापेमारी भी की जा रही है. जल्द ही कुर्की जब्ती की कार्यवाही की जाएगी और मामले का उद्भेदन किया जाएगा"- शैलेश कुमार सिन्हा, एसपी

क्या है पूरा मामलाः दरअसल 6 सितंबर को सिसवन थाना की पुलिस टीम गश्ती पर निकली हुई थी. उनकी गाड़ी जैसे ही ग्यासपुर के समीप पहुंची तो तीन-चार की संख्या में सड़क के किनारे खाट पर बैठे संदिग्ध लोगों पर पुलिस की नजर पड़ी. इसके बाद पुलिस की गश्ती टीम ने वहां पर रुककर उनसे पूछताछ करना चाहा तो अपराधी वहां से भागने लगे. इसके बाद शंका के आधार पर पुलिस ने उनका पीछा किया तो अपराधियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान अपराधियों की गोली सिपाही बाल्मीकि यादव की पेट और सीने में लगी. इसके बाद वह वहीं पर गिर गए. अपराधियों की एक गोली एक अधेड़ व्यक्ति को भी लग गई. आनन-फानन में दोनों को सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां सिपाही को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. घायल का इलाज चल रहा है.