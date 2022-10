सिवान:बिहार के सिवान जिले (Siwan Crime News) में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने जमकर मारपीट (Fight Over Land Dispute In Siwan ) की. इस दौरान इलाके में दशहत फैलाने के लिए 50 राउंड फायरिंग भी की गयी. ये मामला महारजगंज थाना क्षेत्र के पिपरा कला गांव का है. मारपीट में पीड़ित परिवार के सात लोग (Many Injured In Fight In Siwan) घायल हुए हैं. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इधर, पुलिस ने फायरिंग की घटना से इंकार कर दिया है.

दबंगों ने सात लोगों को किया जख्मी: मारपीट में घायलों की पहचान पिपरा कला गांव निवासी शारदानंद शर्मा का 30 वर्षीय पुत्र संजय शर्मा, शारदानंद शर्मा की 55 वर्षीय पत्नी मालती देवी, 65 वर्षीय शारदानंद शर्मा, 60 वार्षिय हरीश चंद शर्मा, 35 वर्षीय जयमाला देवी और 63 वार्षिय शीला देवी शामिल हैं. घायल संजय शर्मा ने बताया कि उनके गांव के अनिल पांडे के साथ पिछले 80 वर्षों से भूमि विवाद चल रहा था. ऐसे में जमीन पर कब्जा जमाने के लिए वह दबंगों के साथ पहुंचा और फायरिंग शुरू कर दी.

दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग: घायल संजय ने बताया कि इस दौरान दबंगों ने 50 राउंड फायरिंग की और परिवार के लोगों पर लाठी-डंडा और फरसा से हमला कर दिया. जिसमें सात लोग घायल हुए हैं. घायलों का इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है. वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गयी. पुलिस ने फायरिंग होने की घटना से इंकार करते हुए जमीन विवाद में मारपीट होने की पुष्टि की है. फिलहाल इस मामले में किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है.







"संजय शर्मा के परिवार के लोग पिछले 80 साल से अनिल पांडे की भूमि को कब्जा रखे थे. कागज मांगने पर फर्जी रसीद दिखाते हैं. हमने कई बार बैठ कर मामला सुलह करानी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ. खतियानी भूमि अनिल पांडे के नाम पर है. आरोप बेबुनियाद है कि हमने फायरिंग की है" - सुनील राय, आरोपी पक्ष

"जमीन विवाद के मामले में मारपीट की घटना हुई है. इसी की जानकारी है, लेकिन गोलीबारी की जानकारी मुझे नहीं मिली है. जांच की जा रही है. मारपीट में घायल हुए लोगों का इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है. दोनो पक्ष के बीच विवाद के कारण माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है" -रणधीर कुमार, महाराजगंज, थानाध्यक्ष