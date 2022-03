सिवान: बिहार के सिवान जिले से दो लोगों की (Two people Killed In Siwan) हत्या का मामला सामने आया है. हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बघौनी पंचायत के मुखिया पति विश्वकर्मा बीन और उनके भांजे की अलग-अलग जगहों से (Crime In Siwan) खून से लथपथ शव मिला है. दोनों की गोली मारकर हत्या की आशंका जतायी जा रही है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है.

सिवान में खून से लथपथ मिला मुखिया पति का शव: बता दें कि सुबह जब ग्रामीण टहलने निकले तो देखा कि, खून से लथपथ शव पड़ा हुआ है. ये खबर आग की तरह इलाके में फैल गई. शव की पहचान हुसैनगंज के बघौनी पंचायत के मुखिया पति विश्वकर्म बीन के रूप में की गई. वहीं, एक घंटे बाद उसके भांजे अमरजीत यादव की भी लाश मिलने की सूचना मिली. जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया.

अपराधियों की गिरफ्तारी का SPDO का आश्वासन: वहीं, घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे SDPO ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है. फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश में जुटी है. इस घटना के बाद बघौनी गांव में भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है. वहीं, विश्वकर्मा बिंद भी आपराधिक छवि का बताया गया है. विभिन्न थानों में मृतक विश्वकर्मा बिंद पर कई मामले दर्ज हैं.

