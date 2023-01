सिवान: बिहार के सिवान में लूट (Loot in siwan) का मामला सामने आया है. घटना पचरुखी स्थित पागुर कोठी गांव की बताई जा रही है. बीती देर रात बाइक सवार तीन अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से लूटपाट (robbery from CSP operator in siwan) की. एक लाख 40 हजार रुपए नकदी लूटी गई है. घटना के बाद पीड़ित की सूचना पर पहुंची. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

ये भी पढ़ें : सिवान में सीएसपी संचालक को मारी गोली, फिर लूट लिए 1 लाख

1 लाख 40 हजार की लूट : सीएसपी संचालक ईश्वर शर्मा ने बताया कि पैसा निकाल कर बैग में रखा था. बाजार से जब मैं घर जा रहा था तभी पागुरकोठी गांव के समीप तीन की संख्या में आये अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में मेरी गाड़ी को ओवरटेक कर रोका और एक अपराधी मेरी कनपट्टी पर पिस्टल तान दी. बैग दो नहीं तो मारे जाओगे. तीनों अपराधी नकाबपोश थे और सबके पास पास हथियार था. घटना को अंजाम देकर अपराधी सिवान के तरफ भाग गए. यह घटना बुधवार रात की है.

"फिल्मी स्टाइल में मेरी गाड़ी को ओवरटेक कर रोका और एक अपराधी मेरी कनपट्टी पर पिस्टल तान दी. फिर बैग छीनकर सिवान शहर की तरफ भाग गये." -ईश्वर शर्मा, सीएसपी संचालक



"मामला संज्ञान में आया है. पुलिस जांच कर रही है. सीएसपी संचालक को बाइक सवार तीन अपराधियों ने ओवरटेक कर घटना को अंजाम दिया है. पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है." -प्रभारी ददन सिंह, पचरूखी थाना प्रभारी

पागुर कोठी गांव के पास हुई घटना : घटना के संबंध में बताया जाता है कि ईश्वर कुमार शर्मा पचरुखी थाना क्षेत्र के मुल्लूपुर में सेन्ट्रल बैंक का सीएसपी चलाते हैं. वह पचरुखी बाजार स्थित बैंक से 1 लाख 40 हजार रुपया निकालकर बैग में रखे थे. घर जाने लगे तो पचरुखी स्थित पागुर कोठी गांव के पास अपराधियों ने लूटपाट की.