सिवान: बिहार के सिवान जिले के मुफस्सिल थाना इलाके में मंगलवार की रात एक घर में (Theft Attempted In A House At Siwan) घुसकर चोरी की कोशिश कर रहे एक चोर को घर के लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई (Crime In Siwan) कर पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस जब चोर को लेकर थाने पहुंची तो पता चला कि, पकड़ा गया चोर एक दिन पहले ही बाइक चोरी मामले में 16 महीने बाद जेल से छूटा था. जेल से छूटने के बाद वो एक बार फिर से चोरी करने की कोशिश में पकड़ा (Criminal Arrested In Siwan) गया है.

बता दें कि, मुफस्सिल थाना के श्रीनगर निवासी गरजू शाह जब अपने घर में सो रहे थे. तभी अचानक रात्री एक बजे गरजू शाह की पुत्री ने देखा कि, कोई घर में घुसा है तब उसने शोर मचाना शुरू किया जिसके बाद घर वालों ने चोर को पकड़ लिया. इस दौरान मोहल्लेवासी भी जाग गए और पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को थाना लेकर गई. जहां, चोर की पहचान मन्नू शाही पिता मंटू शाही थाना मैरवा निवासी के रूप में हुई है.

वहीं, पकड़ा गया चोर मन्नू शाही एक दिन पहले ही 16 महीने बाद जेल से छूटकर आया था, मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में वो जेल मे बंद था. बाहर आते ही वो फिर से चोरी की घटना को अंजाम देने पहुंच गया था. मुफस्सिल थानाध्यक्ष ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, तीन की संख्या में चोर आए थे, जिसमें दो भागने में सफल रहे और एक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है. उन्होंने कहा कि, जिनके घर में चोरी की कोशिश हुई है उन्हें थाना बुलाया गया है और उनके आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

