सिवान: बिहार के सिवान से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां बुधवार तड़के बेखौफ अपराधियों ने पुलिस गश्ती दल पर हमला कर दिया. बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां (Firing on police in Siwan) चलाई. इस दौरान एक सिपाही की मौत (Constable killed in attack on police patrol) हो गई और एक ग्रामीण घायल हो गया. मृत सिपाही बाल्मीकि यादव और घायल ग्रामीण सिराजुद्दीन खान हैं. घटना सिसवान थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव की है. घायल का इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है.





पटना का रहने वाला है मृत सिपाहीः बुधवार को सुबह-सुबह पुलिस टीम पर बदमाशों की अंधाधुन फायरिंग के बाद सिवान दहल गया है. इस घटना में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गयी है. वहीं गोली की आवाज सुनकर खिड़की से झांक रहे एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है. घटना के बाद बाइक सवार बेखौफ अपराधी मौके से फरार हो गए. मृत सिपाही सिसवन पुलिस स्टेशन में सिपाही के पद पर तैनात था. मृतक सिपाही की पहचान पटना जिले के मसौढ़ी निवासी रामाशीष प्रसाद का 39 वर्षीय पुत्र बाल्मीकि यादव के रूप में हुई है. वहीं घायल व्यक्ति ग्यासपुर गांव निवासी अब्दुल हमीद खान का 55 वर्षीय पुत्र सिराजुद्दीन खान के रूप में हुई है. जिस की स्थिति गंभीर बनी हुई है. उसका इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है.



"पुलिस गश्ती दल ग्यासपुर से गश्ती कर लौट रही थी. इसी दौरान वहां तीन-चार की संख्या में सड़क के किनारे खाट पर बैठे संदिग्ध लोगों से पूछताछ के लिए गाड़ी रोकी तो सभी भागने लगे. पुलिस गश्ती दल भी उनके पीछे भागा. इतने में अपराधियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान एक सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई और एक ग्रामीण भी गोली लगने से घायल हो गया" - राजेश कुमार, थाना प्रभारी, सिसवन थाना

क्या है मामलाः सिसवन थाना प्रभारी ने बताया कि गश्ती पार्टी निकली हुई थी. उनकी गाड़ी जैसे ही ग्यासपुर के समीप पहुंची तो तीन-चार की संख्या में सड़क के किनारे खाट पर बैठे संदिग्ध लोगों पर पुलिस की नजर पड़ी. इसके बाद पुलिस की गश्ती पार्टी वहां पर रुककर उनसे पूछताछ करना चाहा तो अपराधी वहां से भागने लगे. इसके बाद शंका के आधार पर पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू किया तो अपराधियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान अपराधियों की गोली सिपाही बाल्मीकि यादव की पेट और सीने में लगी. इसके बाद वह वहीं पर गिर गया. वही गोली की आवाज सुनकर सिराजुद्दीन खान अपनी खिड़की से देखने लगा. तभी तक अपराधी की एक गोली अधेड़ को भी लग गई. आनन-फानन में दोनों को सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां सिपाही को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. घायल का वहीं इलाज चल रहा है.

"मैं दरवाजे के बाहर सोया था. जब गोली चलने की आवाज आई तो मैं उठा. मैंने देखा कि एक गोली मुझे भी लग गयी है. इसके बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया. घटना अहले सुबह लगभग तीन बजे की है. गोली चलने के बाद जो लोग बाहर सोए हुए थे उन लोगों में भगदड़ मच गई" - सिराजुद्दीन खान, घायल ग्रामीण