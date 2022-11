सिवान: बिहार के सिवान में भीषण सड़क हादसा (Horrific road accident in Siwan) हुआ है. सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है. वहीं 5 अन्य गंभीर रुप से घायल है. जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना सिवान से मीरगंज जाने वाली सड़क छाप गांव के पास हुई है. मृत बच्चे की पहचान रोमित कुमार है. जो गोपालगंज जिले के सोहागपुर गांव का रहने वाला है.

सड़क हादसे में बच्चे की मौत: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सिवान से मीरगंज जाने वाली सड़क छाप गांव के पास बाइक और बोलेरो के बीच टक्कर (collision between bike and bolero in Siwan) हुई. जिसमें अस्पताल ले जाने के क्रम में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई. वहीं घटना में बाइक चालक सहित बाइक पर सवार उसकी पत्नी एवं तीन बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए. जिसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे सभी: बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. तभी बाइक और बोलेरो की आमने सामने की टक्कर हो गयी. घायलों की पहचान बाइक चालक राम लाल राम, उसकी पत्नी विद्यार्थी देवी, पुत्र रितिक, पुत्री रिया एवं छह माह का पुत्र सीकू के रुप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित परिवार के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे. वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम मामले की छानबीन में जुट गई है.

