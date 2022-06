सिवान: बिहार के सिवान (Liquor Recovered From Car In Siwan) में एक लग्जरी कार से लाखों रुपये के शराब के साथ चालक को गिरफ्तार (Car driver arrested with huge amount of liquor) किया गया है. घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है. जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से शराब बरामद किया. जिसके बाद कार चालक को गिरफ्तार कर लिया. कार पर उच्च न्यायालय लिखा हुआ था. पुलिस ने कार जब्त कर थाने ले आई है. वहीं, पूछताछ के बाद तस्कर को जेल भेज दिया है.

कार से लाखों रुपये की शराब बरामद: घटना के संबंध में बताया जाता है कि मुफ्फसिल थाना पुलिस के द्वारा दरोगा राय कॉलेज के पास वहान चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान एक कार चालक पुलिस को देखते ही भागने लगा. पुलिस ने शक के आधार पर उसका पीछा किया और छोटपपुर हाइवे के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया. जांच के दौरान कार से लाख रुपये की शराब मिला. जिसके बाद कार जब्त कर पुलिस उसे थाना ले आई.

महराजगंज में देने जा रहा था डिलीवरी: गिरफ्तार तस्कर का नाम संजय प्रजापति है, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला है. कार पर उच्च न्यायालय लिखा हुआ था और आगे जिला अध्यक्ष लिखा हुआ था. पुलिस की पूछताछ में कार चालक ने बताया कि वह महराजगंज में गुड्डू सिंह के यहां शराब की डिलिवरी देने के लिए जा रहा था. इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया. कार से कुल 210 लीटर शराब बरामद हुई है. इस सम्बंध में मुफ्फसिल थाना प्रभारी ने बताया को कार की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि शराब माफिया अपने बचने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. गिरफ्तार चालक को जेल भेज दिया गया है.

