सिवान: बिहार के सिवान में बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाई ने थाने में उसके ऊपर गोली (Brother Firing At His Sister In Siwan) चला दी. जिसमें लड़की की बाल-बाल जान बच गई. बहन के प्रेम विवाह के विरोध में भाई थाने पहुंचा था. जिसके बाद थाने में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के सम्बंध में बताया जाता है कि बहन के प्रेम विवाह से गुस्साए भाई ने थाने में ही पिस्टल तान दी. इतना ही नहीं आरोपी भाई ने थाने में पहुंचकर बहन पर गोली भी चलानी चाही. लेकिन निशाना चूक गया और लड़की की जान बच गई. मामला सराय ओपी थाना क्षेत्र (Sarai OP Police Station In Siwan) का है.

ये भी पढ़ें- पहले मौसेरी बहन से प्रेम विवाह, फिर दूसरी शादी.. अब छुटकारे के लिए पहली बीवी को बंधक बनाकर पीटा

मजहबी दीवार तोड़ नगमा ने अरूण से रचाई शादी : लड़की के भाई को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. मिली जानकारी के अनुसार नगमा परवीन और उसके गांव का ही एक युवक अरुण राम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे. दो महीने पहले नगमा ने अपना घर छोड़ दिया और प्रेमी अरुण के साथ जाकर शादी रचा ली. शादी से नाराज लड़की के परिजनों ने थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस लड़की को बरामद कर थाने लेकर आई. उसके बाद लड़की के परिजन भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए. थाना परिसर में ही लड़की के भाई सरताज ने अपनी बहन पर पिस्टल तान दी. इसी के बाद थाने में पूरा ड्रामा हुआ.

भाई ने थाने में घुसकर बहन को मारी गोली : मौके से पुलिस ने तीन गोली और एक खोखा बरामद किया है. साथ ही पुलिस ने पिस्टल भी जब्त कर लिया है. घटना के बाद लड़की को महिला थाना की पुलिस के साथ मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. लेकिन कुछ देर के लिए थाना परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

'लड़की के परिजनों ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. लड़की को बरामद करने के बाद लड़की का भाई थाना पहुंच गया. उसके पास से पिस्टल बरामद किया गया है.' - उपेंद्र सिंह, सराय ओपी थानाध्यक्ष