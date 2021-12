सिवान: बिहार के सिवान में फर्जी पासपोर्ट बनाने का मामला (Fake Passport making Case in Siwan) सामने आया है. सिवान पुलिस ने बिहार पुलिस जवान की पत्नी को गिरफ्तार किया (Bihar Police Jawan Wife Arrested) गया है. इसके साथ ही तीन और अन्य महिलाओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मैरवा पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है. घटना मैरवा थाना क्षेत्र के सिवान जीरादेई मुख्य मार्ग पर तितरा के समीप की है.

पुलिस ने सिवान के लाइन होटल में छापेमारी (Raid in Line Hotel of Siwan पर छापेमारी कर फर्जी पासपोर्ट बनाने (Passport Fraud in Siwan) और लाइन होटल में शराब पिलाने के जुर्म में सिवान में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया (Four women arrested in Siwan) है. गिरफ्तार महिला मैरवा थाना क्षेत्र के तितरा गांव निवासी प्रियंका कुमारी राय है. इसके साथ ही जीरादेई थाना क्षेत्र के ठेपहा की 1 महिला और सिवान की 2 महिला शामिल हैं. गिरफ्तार महिला के पास से एक पासपोर्ट, मुहर और 1 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं. पुलिस ने चारों महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

गिरफ्तार महिला प्रियंका राय का पति गोपालगंज निवासी अभिषेक कुमार है, जो बिहार पुलिस का जवान है और वर्तमान में शेखपुरा में कॉन्स्टेबल के पद पर कार्यरत है. प्रियंका इसके पहले भी फर्जी एसडीओ, बीडीओ, सीओ के फर्जी हस्ताक्षर करने और मुहर रखने के जुर्म में जेल भी गई है.

जीरादेई की निवर्तमान प्रमुख पति त्रिभुवन तिवारी पर गोलीबारी के आरोप में पुलिस जवान और तब के एसटीएफ जवान अभिषेक कुमार गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका है. बताया जाता है कि निवर्तमान प्रमुख पति त्रिभुवन तिवारी पर 2019 में फायरिंग हुई थी जिसमें पुलिस ने बनारस से शूटर को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार शूटर ने अभिषेक कुमार की साजिश बताई थी, जिसमें उस समय एसटीएफ में काम कर रहे अभिषेक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

मैरवा थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार महिला प्रियंका पहले भी फर्जी कागजात, मुहर के मामले में जेल जा चुकी है. महिला का ही लाइन होटल है, जहां शराब की भी बिक्री होती थी. वहीं, महिला का अभिषेक बिहार पुलिस में कॉन्स्टेबल है और शेखपुरा में पोस्टेड है.

