सिवानः बिहार में आये दिन लगातार बैंक लूट की लगातार बड़ी वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला बिहार के सिवान जिले का है, जहां इंंडियन बैंक की शाखा में हथियार के बलपर अपराधियों ने दिनदहाड़े 20 लाख की लूट (Robbery In Indian Bank Siwan ) की घटना को अंजाम दिया है. 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है. बैंक में घूस कर अपराधियों ने बैंक मैनेजर और कैशियर को हथियार के बल पर कब्जे में लेकर लूट की घटना को अंजाम दिया है.

मौके पर पहुंचे एसपीः इंंडियन बैंक में लूट की सूचना पर सिवान एसपी सहित जिले के पुलिस विभाग के सभी अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. बता दें कि अररिया में बैंक ऑफ इंडिया में लूट (Robbery at Bank of India in Araria) की बड़ी 27 मई को हुई थी. अपराधियों ने दिनदहाड़े बैंक से 38 लाख रुपये कैश और 63 लाख रुपये के गोल्ड की लूट कर ली गई है. वहां भी बैंककर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट के बाद अपराधी फरार हो गए.

