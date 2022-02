सिवान: सिवान जिलाधिकारी ने 97 बंदूक (Arms License Of 97 People Cancelled In Siwan) लाइसेंसधारियों का लाइसेंस तत्काल कैंसिल कर दिया है. हथियारों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification Of Weapons In Siwan) नहीं कराने पर ये कार्रवाई की गई है. बड़हरिया के 26, मैरवा के 49 और आंदर थाना क्षेत्र के 22 आर्म्स लासेंसधारियों पर कार्रवाई की गई है. हथियार सत्यापन के दौरान जिन लोगों ने जिलाधिकारी के दिए गए आदेश के बावजूद सत्यापन नहीं कराया है, उन्हीं लोगों पर डीएम के आदेश पर कार्रवाई हुई है.



बता दें कि, कुल 97 लोगों के लाइसेंस रद्द होते ही अनुज्ञप्ति की सूची एनआईसी सिवान की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है. इस कार्रवाई के बाद अनुज्ञप्तिधारियों में हड़कंप मच गया है. आर्म्स लाइसेंसधारियों को हथियारों का सत्यापन कराना बहुत जरूरी है, लेकिन बार-बार आदेश की अवहेलना के बाद सिवान जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई की है. जिसमें जिले के कई प्रखंड के लाइसेंसधारियों के नाम भी शामिल हैं. फिलहाल अनुज्ञप्तिधारियों में कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है.



तीस दिनों के अंदर निकट के थाना और शस्त्र विक्रेता के यहां तत्काल अपना-अपना शस्त्र जमा कर रसीद व शस्त्र पुस्तिका के साथ अनुपालन प्रतिवेदन शस्त्र कार्यालय में समर्पित करने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने वालों पर शस्त्र अनुज्ञप्ति की धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. गौर करने वाली बात है कि, पंचायत चुनाव में जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपनी अनुज्ञप्ति व शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया था. बावजूद बड़हरिया थाना क्षेत्र के 26, मैरवा थाना क्षेत्र के 49 और आंदर थाना क्षेत्र के 22 लोगों द्वारा ऐसा नहीं किया गया. इसे देखते हुए शुक्रवार को डीएम के आदेश पर अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की गई है.

