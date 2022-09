सिवान: बिहार के सिवान में दो गुटों में आपसी झड़प पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए (AIMIM Chief Owaisi Objected To Siwan Incident) कहा कि बिहार के नीतीश सरकार में बच्चे भी महफूज नहीं हैं. दरअसल बड़हरिया प्रखंड के बड़हरिया थाना क्षेत्र (Badharia police station In Siwan) के पश्चिम टोला में अखाड़ा ले जाने के दौरान दो गुटों में विवाद (Clash Between Two Group In Siwan) हो गया. ये विवाद इतना बढ़ा गया कि पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. देखते ही देखते वहां लाठी डंडे चलने लगे और पथराव शुरू हो गया. जिसमें दो पुलिसकर्मी सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गये. सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. अब तक इस मामले में पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है.

सिवान की घटना पर ओवैसी ने जताई आपत्ति : गौरतलब है कि सिवान के बड़हरिया पुरानी बाजार में गुरुवार की देर शाम महाबीरी मेला जुलूस के दौरान जम कर दोनों तरफ से पत्थर चलाये गए थे. जिसके बाद वहां का माहौल खराब हो गया था. पत्थरबाजी के बाद दूसरे पक्ष के द्वारा किसी व्यक्ति की गुमटी को आग के हवाले कर दिया गया था. उस मामले में एसपी शैलेश कुमार ने बताया कि 35 लोगो पर नामजद FIR, 100 अज्ञात के खिलाफ FIR और दोनो पक्षों के तरफ से कुल 20 गिरफ्तारी हुई है. इसी बीच यह खबर आई है कि 20 लोगो की जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक आठ साल का बच्चा भी शामिल है. अब लोग बार-बार यह सवाल प्रशासन से पूछ रहे हैं कि उस नन्हे से बेकसूर का क्या कसूर है. 8 साल के बच्चे को जेल भेज देने के बाद से AIMIM के प्रमुख अससुद्दीन ओवैसी ने रीट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार पर कड़ा प्रहार किया है.

महावीरी मेले में दो गुटों के बीच पथराव: ग्रामीणों के अनुसार, बड़हरिया गांव का अखाड़ा हरदिया महावीरी मेला (Siwan Mahaviri Mela) में शामिल होने के लिए बड़हरिया पुरानी बाजार के पश्चिम टोला से होकर गुजरता है. गुरुवार की शाम को बड़हरिया गांव का अखाड़ा जैसे ही बड़हरिया पश्चिम टोला पहुंचा तो किसी बात पर दो गुटों में विवाद हो गया. एक गुट ने दूसरे गुट पर पथराव शुरू कर दिया. इस दौरान अखाड़ा में शामिल लोग सहित दो पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए.