सिवान : बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के बावजूद शराब की तस्करी (Liquor Smuggling In Siwan ) धड़ल्ले से हो रही है. पुलिस लगातार तस्करों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में नशेड़ियों (Liquor Smugglers Arrested In Siwan) को गिरफ्तार किया है.

सिवान में 94 गिरफ्तार : सिवान उत्पाद विभाग शराब और शराबियों पर अंकुश लगाने के लिए लिए लगातार छापेमारी कर रही है. इसी कड़ी में पिछले दो तीन दिनों में उत्पाद विभाग ने कुल 94 लोगों को गिरफ्तार (94 People Arrested In Siwan)कर जेल भेजा है. गिरफ्तार लोगों में 79 लोग शराब के नशे में पाए गए थे. 20 ऐसे व्यक्ति थे जो शराब के कारोबार से लिप्त थे. जिनका काम जगह-जगह घूमकर शराब की बिक्री करना था. वहीं दस लीटर देसी व 69 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई.

शराब कारोबारियों और नशेड़ियों में हड़कंप: उत्पाद अधीक्षक प्रिय रंजन ने बताया कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून के बीच शराब के कारोबारियों के द्वारा कानून को नजरअंदाज कर शराब पीने और बेचने का काम किया जा रहा है. स्पेशल टीम बनाकर केके पाठक के निर्देश पर हुई छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया है. लकड़ी नवीगंज, ख़्वासपुर, लधी बाजार,तरवार,वैशाखी, अभुई, मोहन बाजार, हसनपुरा, मलाहीडीह, महुअल, मैरवा ढाला, उखई, पखुरद्दीनपुर,महुअल बाजार व आंदर ढाला सहित अन्य जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया गया था. फिलहाल उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से शराब कारोबार से जुड़े लोगों के साथ साथ नशेड़ियों में भी हड़कंप मचा हुआ है.

"प्रत्येक सप्ताह 2 जिलों को लक्ष्य करके कार्रवाई की जाती है. इस सप्ताह बेगूसराय और समस्तीपुर के उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में जिले के अलग-अलग हिस्सों से गिरफ्तारी की गई है. मामला दर्ज कर कोर्ट में पेशी के बाद कुछ लोगों को जेल भेज दिया है वहीं कुछ लोगों से जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया गया है." - प्रिय रंजन, उत्पाद अधीक्षक, सिवान







