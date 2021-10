सिवान: राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में बेखौफ अपराधी लगातार लूट, हत्या और दुष्कर्म जैसी आपराधिक घटनाओं (Criminal Incidents in Siwan) को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला सिवान के नौतन थाना क्षेत्र (Nautan Police Station Area) का है. जहां हौसला बुलंद अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर 30 हजार रुपये लूट (Robbery from CSP Operator in Siwan) लिये. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है और बदमाशों की धरपकड़ की कोशिश कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, नौतन थाना क्षेत्र के हसुआ गांव निवासी मुन्ना कुमार चौहान अपने गांव में ही सीएसपी चलाता है. सोमवार को सीएसपी संचालक अपना दुकान में बैठकर फर्म से संबंधित कोई कार्य कर रहा था तभी 2 बाइक से सवार होकर चार अपराधी आए और उससे पैसे होने की बात पूछे. दुकान में रुपये होने की जानकारी होने पर अपराधियों ने उसके हाथ में गोली मार दी और काउंटर रखे 30 हजार रुपये लूटकर फरार हो गये.

गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग सीएसपी पर पहुंचे तो देखा कि मुन्ना कुमार चौहान खून से लथपथ पड़ा हुआ था. जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल सिवान ले जाया गया. जहां उसका इलाज जारी है. गोली मारे जाने और लूट की सूचना मिलने पर फौरन स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गयी. वहीं, पुलिस की एक टीम अस्पताल पहुंचकर घायल से घटना की जानकारी ली और अपराधियों की पहचान कर रही है ताकि जल्द उनकी गिरफ्तारी कर घटना का खुलासा किया जा सके.

