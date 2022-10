सीतामढ़ीः बिहार के सीतामढ़ी में दशहरा का मेला देखने निकले युवक की अपराधियों (Youth Killed By Stabbing In Sitamarhi) ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. इस दौरान उसके दोस्त को भी चाकू से मारकर जख्मी कर दिया. घटना सीतामढ़ी (Crime In Sitamarhi) शहर के जीके उत्सव पैलेस की पास की है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. मृतक की पहचान शहर के चाई मिर्चाईपट्टी निवासी अजय विश्वकर्मा के पुत्र रोहन शर्मा के रूप में हुई है.



ये भी पढ़ेंः मोतिहारी में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, शव को पहचानना भी हुआ मुश्किल

हत्या के कारणों का पता नहींः मृतक के पिता अजय शर्मा के मुताबिक युवक कल रात 9 बजे के आसपास अपने एक दोस्त के साथ दशहरा का मेला देखने निकला था. इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी. हालांकि हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है. मृतक के पिता अजय शर्मा ने दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि सीतामढ़ी शहर के ही राहुल कुमार, पंकज कुमार, गोलू कुमार, रोशन कुमार, कन्हैया कुमार, ने उनके बेटे की हत्या कर दी है.

पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लियाः मृतक रोहन का दोस्त साहिल जयसवाल फिलहाल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है. मामले की पुष्टि करते हुए एसपी हर किशोर ने बताया कि बीती रात 2 बजे के आसपास पूर्व के विवाद को लेकर मिर्चाईपट्टी क्षेत्र में दो युवकों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा युवक जख्मी है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 घंटे के अंदर सभी 8 नामजद अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया है.

"रात 2 बजे की घटना है. मिर्चाईपट्टी क्षेत्र में दो युवकों पर चाकू से हमला किया गया. इस घटना में एक की मौत हो गई हो और एक घायल है. नामजद 8 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है. आगे की कार्रवाई जारी है. हत्या का कारण परिजनों ने स्पष्ट नहीं किया है"- हर किशोर, एसपी

ये भी पढ़ेंः गोपालगंज में फांसी के फंदे से झूलता मिला महिला का शव, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप