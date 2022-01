सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में (Corona Infection in Sitamarhi) कोरोना वायरस को लेकर हड़कंप मचा हुआ है. डुमरा प्रखंड के बंनचौरी गांव में बीते पांच दिनों से युवक को सर्दी-बुखार लग रहा था. युवक की मौत (Young Man Dies of Cold Fever in Sitamarhi) इलाज करवाने ले जाने के दौरान हो गई. ग्रामीणों का कहना है कि मृतक के सभी परिजनों का कोरोना टेस्ट करवाया जाए.

ये भी पढ़ें- तेजस्वी का विस्फोटक INTERVIEW: 'हम नीतीश के साथ हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है'

मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों के द्वारा इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गई. प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इसकी सूचना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरा के डॉक्टर धनंजय कुमार को दी गई. जिसके बाद, गांव में पहुंचकर परिजनों का कोविड-19 टेस्ट का सैंपल डॉक्टरों ने लिया.

डुमरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर धनंजय कुमार के निर्देश के बाद सभी परिजनों को टेस्टिंग रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेट रहने का निर्देश दिया गया है.

'प्रखंड विकास पदाधिकारी को फोन कर बताया था कि उनके यहां ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो गई है.आपदा प्रबंधन के द्वारा जो सहायता राशि दी जाती है. वह दी जाए.' - रामेश्वर साफी, मुखिया

लेकिन, प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि एक्सीडेंट से जो मौत होती है. उन्हें ही वह सहायता राशि दी जाती है. मेडिकल टेस्ट के बाद ही कोई सहायता राशि दी जाएगी.

ये भी पढ़ें- 'जाति' पर तेजस्वी-नीतीश साथ-साथ, पढ़ें RJD के एकतरफा प्यार की इनसाइड स्टोरी

ये भी पढ़ें- बिहार के 9 शहरों की GIS से होनी है मैपिंग.. क्या है ये तकनीक? विशेषज्ञ से जानें

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP