सीतामढ़ी: कोविड-19 के संभावित तीसरे लहर (Third Wave Of Corona In Sitamarhi) को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. लगातार जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों से मास्क पहने और 2 गज की दूरी बनाने की अपील की जा रही है. बावजूद इसके जिला मुख्यालय में चल रहे प्रमुख (Pramukh Election In Sitamarhi) और उप प्रमुख के चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई.

यह भी पढ़ें- पटना एयरपोर्ट पर उड़ रही कोरोना की धज्जियां, एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन बेखबर

जिले में फिर दो और कोरोना संक्रमित (Corona Positive Cases In Sitamarhi) मरीज मिले हैं. दो नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. ओमीक्रोन वेरिएंट की आहट के बीच जिले में 2 नए मरीज की पहचान की गई है. सदर अस्पताल के एक कर्मी ने बताया कि, शहर के कोट बाजार के दो युवक कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं. दोनों युवक हाल में ही महानगर से लौट कर आए थे.

कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां

ये भी पढ़ें- Omicron के बाद एक और नए वैरिएंट ने बढ़ाई चिंता, जानिए 'डेलमाइक्रोन' के बारे में क्या कहते हैं एक्सपर्ट

जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग (Bihar Corona Update) ने दोनों युवकों को होम क्वॉरेंटाइन किया है. वहीं डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है. इधर जिला प्रशासन लगातार कोरोनावायरस के संभावित महामारी को लेकर रोको टोको अभियान सहित कई जागरूकता अभियान भी चला रहा है. इसी बीच चुनाव के दौरान प्रमुख और उप प्रमुख के समर्थकों के द्वारा कोविड-19 के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई.

ये भी पढ़ें- Omicron in India: ओमीक्रोन पर रोकथाम के लिए केंद्र ने राज्य को दिया सख्ती बरतने का आदेश

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP